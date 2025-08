Si fa fotografare nuda in parchi, stazioni di servizio e autolavaggi

Una storia che sta facendo parecchio parlare e che sta rapidamente superando i confini del Canavese: una donna si fa fotografare nuda in parchi pubblici e stazioni di servizio, poi pubblica gli scatti sui social.

Succede nella vicina Chivasso, a raccontarlo sono i colleghi della Nuova Periferia che, ironicamente, ipotizzano possa essere colpa del caldo “anche se in questi giorni le temperature sono decisamente tollerabili”. Questa donna, sulla cinquantina, ha come hobby il farsi fotografare nuda in vari angoli della città: autolavaggi, stazioni di servizio e sponde del torrente Orco tra gli altri.

Il suo profilo social su X sarebbe libero e visibile da chiunque e, secondo quanto riporta Prima Chivasso (qui l’articolo completo), la donna vi comparirebbe quasi sempre svestita: a fotografarla pare sia il suo compagno. In altri scatti, rigorosamente vietati ai minori, sarebbe stata immortalata anche mentre compie atti sessuali (sempre in luoghi pubblici) o mostra le proprie grazie in parchi pubblici, negozi e camerini.

Cosa rischia

L’articolo 527 del codice penale, atti osceni in luogo pubblico, è stato depenalizzato, ma la donna rischia comunque di incappare in una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 30 mila euro, senza considerare l’aggravante legata all’eventuale presenza di minori.

Nella foto, pubblicata da Prima Chivasso, uno degli scatti comparsi sui canali social della donna.

