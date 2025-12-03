Seguici su

Fuori provincia

Scontro auto moto, centauro sbalzato per 70 metri. È gravissimo

Terribile schianto nel Canavese. Il ferito ha 49 anni

Pubblicato

11 ore fa

il

scontro auto moto

Gravissimo incidente nella vicina Forno Canavese: un motociclista è stata sbalzato per crica 70 metri dopo essersi scontrato con un’auto. È stato ricoverato in condizioni molto gravi.

Scontro auto moto, centauro sbalzato per circa 70 metri

Il violento impatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 2 dicembre, lungo la provinciale 42 del Canavese, all’altezza della frazione Crosi di Forno Canavese. A scontrarsi sono state una Peugeot 207 e una moto Triumph, entrambe dirette verso il centro del paese.

Lo scontro è stato tremendo: il motociclista, un italiano di 49 anni residente a Balangero, è stato sbalzato per circa 70 metri. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Illeso invece il conducente della Peugeot.
LEGGI ANCHE: Schianto a Salussola: auto nel fosso e feriti estratti dai soccorritori

Il motociclista 49enne ricoverato in gravi condizioni

Come riporta Notizia Oggi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero con ambulanze ed elisoccorso. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il centauro è stato trasportato d’urgenza al Cto di Torino, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Corio e dal nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.