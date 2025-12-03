Scontro auto moto, centauro sbalzato per 70 metri. È gravissimo

Gravissimo incidente nella vicina Forno Canavese: un motociclista è stata sbalzato per crica 70 metri dopo essersi scontrato con un’auto. È stato ricoverato in condizioni molto gravi.

Scontro auto moto, centauro sbalzato per circa 70 metri

Il violento impatto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 2 dicembre, lungo la provinciale 42 del Canavese, all’altezza della frazione Crosi di Forno Canavese. A scontrarsi sono state una Peugeot 207 e una moto Triumph, entrambe dirette verso il centro del paese.

Lo scontro è stato tremendo: il motociclista, un italiano di 49 anni residente a Balangero, è stato sbalzato per circa 70 metri. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Illeso invece il conducente della Peugeot.

LEGGI ANCHE: Schianto a Salussola: auto nel fosso e feriti estratti dai soccorritori

Il motociclista 49enne ricoverato in gravi condizioni

Come riporta Notizia Oggi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero con ambulanze ed elisoccorso. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, il centauro è stato trasportato d’urgenza al Cto di Torino, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.

I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Corio e dal nucleo radiomobile della compagnia di Venaria Reale.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook