Schianto a Salussola: auto nel fosso e feriti estratti dai soccorritori

Un violento incidente tra due auto si è verificato questa mattina a Salussola, a ridosso del ponte sul torrente Elvo. Carabinieri di Mottalciata e operatori del 118 sono intervenuti per liberare le persone rimaste nei due mezzi coinvolti.

Le cause dello scontro sono ancora oggetto di verifiche. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei mezzi sarebbe finito nel fosso a bordo carreggiata dopo l’urto. I feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasferiti in ospedale per ulteriori controlli.

Immagine di repertorio

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook