Schianto a Salussola: auto nel fosso e feriti estratti dai soccorritori

Incidente questa mattina, sul posto 118 e carabinieri

Pubblicato

20 ore fa

il

Schianto a Salussola: auto nel fosso e passeggeri intrappolati nei mezzi

Un violento incidente tra due auto si è verificato questa mattina a Salussola, a ridosso del ponte sul torrente Elvo. Carabinieri di Mottalciata e operatori del 118 sono intervenuti per liberare le persone rimaste nei due mezzi coinvolti.

Le cause dello scontro sono ancora oggetto di verifiche. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei mezzi sarebbe finito nel fosso a bordo carreggiata dopo l’urto. I feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasferiti in ospedale per ulteriori controlli.

