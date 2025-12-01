Basso BielleseCronaca
Schianto a Salussola: auto nel fosso e feriti estratti dai soccorritori
Incidente questa mattina, sul posto 118 e carabinieri
Un violento incidente tra due auto si è verificato questa mattina a Salussola, a ridosso del ponte sul torrente Elvo. Carabinieri di Mottalciata e operatori del 118 sono intervenuti per liberare le persone rimaste nei due mezzi coinvolti.
Le cause dello scontro sono ancora oggetto di verifiche. Secondo le prime ricostruzioni, uno dei mezzi sarebbe finito nel fosso a bordo carreggiata dopo l’urto. I feriti sono stati presi in carico dal personale sanitario e trasferiti in ospedale per ulteriori controlli.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità3 giorni fa
Biella piange Matteo Camperi: 53 anni
Attualità2 giorni fa
La tradizionale cena di Fratelli d’Italia Biella
Biella16 ore fa
Uomo trovato senza vita in casa
Cronaca20 ore fa
Si rompe la caldaia e resta al gelo: “In casa ci sono 3 gradi e Atc mi ha proposto di traslocare”
Attualità2 giorni fa