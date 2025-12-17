Scivola sull’erba gelata e precipita per 100 metri. Caduta mortale per una torinese

Tragedia ad alta quota al confine tra Canavese e Val d’Aosta: scivola sull’erba gelata e precipita per un centinaio di metri sotto gli occhi del compagno.

Scivola sull’erba gelata e precipita in montagna. Volo mortale per Monica

Come riporta Notizia Oggi, pare sia stata una tragica scivolata, la causa del drammatico incidente avvenuto nei giorni scorsi in Val Chiusella. A perdere la vita è stata una donna di 64 anni, Monica Sagradin, residente a Pino Torinese. La tragedia si è consumata nei pressi della cima del Monte Vailet, al confine tra Canavese e Valle d’Aosta, dove la vittima era impegnata in un’escursione insieme al compagno, lungo i sentieri che partono dalla borgata di Fondo, frazione di Traversella, località frequentata anche da tanti biellesi.

I tentativi disperati di salvarla

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 14 proprio dal compagno di escursione, che ha assistito alla caduta e ha tentato di prestare i primi soccorsi. La centrale operativa del 112 ha immediatamente attivato l’elicottero del servizio regionale di Elisoccorso di Azienda Zero. Una volta sul posto, l’equipe sanitaria e i tecnici del Soccorso alpino, sbarcati con il verricello, hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, risultate però inutili: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

Dopo l’autorizzazione della procura di Ivrea, competente per territorio, la salma è stata recuperata e affidata ai carabinieri di Valchiusa, ai quali spetterà il compito di chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Il compagno della donna, rimasto illeso ma sotto choc, è stato accompagnato a valle in elicottero.

