Presentato il concorso letterario Durandi di Santhià

Sembra ieri quando, in via sperimentale, veniva ideato a Santhià un Concorso letterario. In realtà sono già trascorsi dieci anni, caratterizzati da un’affluenza costante e decisamente superiore alla media di iniziative analoghe.

Per celebrare il decennale, quest’anno il Concorso si arricchisce di una nuova sezione: dalle originarie due si passa infatti a tre categorie. I partecipanti potranno presentare un racconto, una poesia oppure una favola. Proprio quest’ultima sezione apre le porte anche ai più giovani: con apposita autorizzazione dei genitori, potranno partecipare bambine e bambini a partire dagli 8 anni di età.

L’obiettivo dell’organizzazione è ampliare ulteriormente la platea dei partecipanti, coinvolgendo giovani e giovanissimi e offrendo loro un’occasione di avvicinamento alla scrittura, all’espressione personale e al confronto con gli altri e con se stessi.

«Il momento storico non è dei più semplici – sottolinea il Consigliere delegato alla Cultura Renzo Bellardone – e stimolare le persone, soprattutto i giovani, a non cedere alla banalità e all’omologazione. Ma a ricercare contenuti costruttivi, rappresenta una sfida importante. Stiamo informando le scuole e diffondendo il messaggio, valorizzando anche i ricchi premi previsti».

Per ciascuna categoria saranno infatti assegnati un primo premio da 300 euro. Un secondo da 200 euro e un terzo da 100 euro, oltre a menzioni speciali con premi in denaro. Le opere potranno essere inviate all’indirizzo email dialoghidiprimavera.santhia@gmail.com dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026.

La cerimonia di premiazione sarà arricchita da iniziative musicali e momenti di lettura, oltre alla distribuzione di gadget sia per i partecipanti presenti sia per il pubblico.

La prestigiosa giuria è composta da figure di spicco del panorama culturale e della promozione turistica locale: il prof. Fulvio Conti, già dirigente scolastico e autore di numerose pubblicazioni; il prof. Angelo Fragonara, docente e relatore di riconosciuto valore; la prof.ssa Donatella Florio, docente e presidente di vari concorsi culturali; il dott. Franco Ricciardiello, noto scrittore e autore di numerosi libri; e la dott.ssa Alessandra De Matteis, divulgatrice, esperta di marketing e Manager del Distretto del Commercio di Santhià. Tutti i giurati vantano una lunga esperienza nella valutazione delle opere e la Città di Santhià li ringrazia per il prezioso contributo offerto.

Collaborano all’iniziativa anche la Biblioteca Civica, rappresentata per l’occasione da Nadia Bava Moiso e Gianfranco Trebò, e la poetessa locale Irene Schibuola, ispiratrice originaria del Concorso, che istituisce ogni anno un ulteriore premio speciale in memoria del padre.

La segreteria del Concorso è affidata agli uffici comunali, nella persona della dott.ssa Marta Cammarata, con il supporto delle volontarie del Servizio Civile Barbara Boschetti e Andreea Dragomir, impegnate con dedizione nelle attività organizzative.

«Questa iniziativa rappresenta uno spazio significativo di espressione e confronto – commenta il Sindaco Angela Ariotti – capace di coinvolgere autori di età e provenienze diverse. Il Concorso “Jacopo Durandi” è diventato nel tempo un punto di riferimento culturale e un’occasione di crescita condivisa per l’intera comunità. Un ringraziamento particolare va alla Giuria e a tutti coloro che, con professionalità e passione, rendono possibile ogni anno questo appuntamento di grande valore per la nostra Città».

