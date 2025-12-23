Addio a Monica Sagradin, morta dopo essere precipitata per 100 metri in montagna

È stato celebrato ieri il funerale di Monica Sagradin, vittima di una caduta fatale ad alta quota nei pressi di Traversella, al confine tra Canavese e Val d’Aosta. Scivolata sull’erba gelata, la donna era precipitata per un centinaio di metri sotto gli occhi del compagno di escursione.

Ieri l’addio a Monica Sagradin, morta a 63 anni in montagna

Familiari e amici hanno salutato per l’ultima volta la donna, residente a Pino Torinese. La cerimonia si è svolta ieri mattina a Padova, ora la 63enne riposa nel cimitero della cittadina veneta. Monica ha lasciato nel dolore il marito Alessio Ariotto, il figlio Andrea, la suocera Gilberte e le amiche Anna, Paola e Donata.

Il drammatico incidente in Val Chiusella

È stata una tragica scivolata la causa del drammatico incidente avvenuto nei giorni scorsi in Val Chiusella. La tragedia si è consumata nei pressi della cima del Monte Vailet, al confine tra Canavese e Valle d’Aosta, dove la vittima era impegnata in un’escursione lungo i sentieri che partono dalla borgata di Fondo, frazione di Traversella, località frequentata anche da tanti biellesi.

I tentativi disperati di salvarla

L’allarme è stato lanciato proprio dal compagno di escursione, che ha assistito alla caduta e ha tentato di prestare i primi soccorsi. La centrale operativa del 112 ha immediatamente attivato l’elicottero del servizio regionale di Elisoccorso di Azienda Zero. Una volta sul posto, l’equipe sanitaria e i tecnici del Soccorso alpino, sbarcati con il verricello, hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, risultate però inutili: le ferite riportate nella caduta si sono rivelate fatali.

Dopo l’autorizzazione della procura di Ivrea, competente per territorio, la salma è stata recuperata e affidata ai carabinieri.

