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Schianto sulla provinciale, muore un uomo

Una tragedia innescata probabilmente da una mancata precedenza nel Torinese

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15 minuti fa

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Schianto sulla provinciale, muore un uomo

Schianto sulla provinciale, muore un uomo.

Schianto sulla provinciale, muore un uomo

Incidente mortale nella mattinata di mercoledì 18 marzo, a San Sebastiano da Po, lungo la provinciale 590, nel Torinese. A perdere la vita è stato un uomo di 82 anni, rimasto coinvolto in uno scontro tra la sua Toyota Yaris e una Mercedes.

L’impatto si è verificato poco dopo le 8, all’altezza dell’incrocio con via Abate. Secondo una prima ricostruzione, la Yaris si stava immettendo sulla provinciale quando è entrata in collisione con la Mercedes. Tra le cause al vaglio delle forze dell’ordine ci sarebbe una mancata precedenza.

Nulla da fare per il pensionato

Ad avere la peggio è stato l’anziano alla guida della Yaris: i soccorritori del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’altra vettura è stato invece trasportato all’ospedale di Chivasso: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Casalborgone e Verolengo, insieme al nucleo radiomobile di Chivasso, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario. Lo riportano i colleghi di Notizia Oggi 

L’incidente è avvenuto nello stesso tratto di strada già teatro, lo scorso 16 gennaio, di un altro tragico episodio: in quell’occasione perse la vita un ragazzo di 14 anni, investito mentre si recava a scuola.

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