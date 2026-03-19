Fuori provincia
Schianto sulla provinciale, muore un uomo
Una tragedia innescata probabilmente da una mancata precedenza nel Torinese
Schianto sulla provinciale, muore un uomo.
Schianto sulla provinciale, muore un uomo
Incidente mortale nella mattinata di mercoledì 18 marzo, a San Sebastiano da Po, lungo la provinciale 590, nel Torinese. A perdere la vita è stato un uomo di 82 anni, rimasto coinvolto in uno scontro tra la sua Toyota Yaris e una Mercedes.
L’impatto si è verificato poco dopo le 8, all’altezza dell’incrocio con via Abate. Secondo una prima ricostruzione, la Yaris si stava immettendo sulla provinciale quando è entrata in collisione con la Mercedes. Tra le cause al vaglio delle forze dell’ordine ci sarebbe una mancata precedenza.
Nulla da fare per il pensionato
Ad avere la peggio è stato l’anziano alla guida della Yaris: i soccorritori del 118 hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’altra vettura è stato invece trasportato all’ospedale di Chivasso: le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Casalborgone e Verolengo, insieme al nucleo radiomobile di Chivasso, oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario. Lo riportano i colleghi di Notizia Oggi
L’incidente è avvenuto nello stesso tratto di strada già teatro, lo scorso 16 gennaio, di un altro tragico episodio: in quell’occasione perse la vita un ragazzo di 14 anni, investito mentre si recava a scuola.
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