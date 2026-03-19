Fuori provincia
Bimbo muore soffocato mentre la mamma è in ospedale per partorire
Il piccolo era a casa della zia, che ha subito chiamato i soccorritori. Colpa di un boccone
Bimbo muore soffocato mentre la mamma è in ospedale per partorire.
Bimbo muore soffocato mentre la mamma è in ospedale per partorire
Dramma familiare a Torino, dove un bambino di meno di un anno è morto soffocato mentre la madre si trovava in ospedale per dare alla luce il secondo figlio.
Il piccolo era stato affidato alla zia per il tempo del ricovero. Proprio nell’abitazione della donna si è consumata la tragedia: a un certo punto il bambino ha ingerito un boccone che gli ha ostruito le vie respiratorie, iniziando a soffocare.
Immediata la chiamata ai soccorsi. La zia ha contattato il 118 spiegando che il bimbo stava soffocando. L’ambulanza è arrivata in pochi minuti, ma le condizioni del piccolo erano già gravissime. I sanitari hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione senza riuscire a liberare le vie respiratorie.
Il disperato viaggio nello stesso ospedale dove c’era la madre
Disperato anche il trasferimento d’urgenza all’ospedale Maria Vittoria, a poca distanza dall’abitazione e dove, tra l’altro, era ricoverata la madre per il parto. Nonostante ogni tentativo, il bambino non ce l’ha fatta. Lo riporta Notizia Oggi
La tragedia ha colpito la famiglia proprio nel momento in cui si preparava ad accogliere una nuova vita. La magistratura ha aperto un fascicolo per ricostruire con precisione quanto accaduto: si tratta di un atto dovuto in presenza del decesso di un minore.
Foto d’archivio
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