Schianto in autostrada, motociclista si scontra con un furgone

Grave incidente ieri pomeriggio sull’autostrada A26, in direzione Gravellona Toce, all’altezza del territorio compreso tra Gattico e Veruno. Una donna di 63 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra la moto sulla quale viaggiava e un furgone.

Motociclista contro un furgone in autostrada

L’incidente ha reso necessario l’intervento dei soccorritori. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto con un’ambulanza e con l’elisoccorso e hanno prestato la prima assistenza alla 63enne. Le condizioni della motociclista sono apparse subito serie.

Portata all’ospedale di Novara in condizioni critiche

La donna è stata presa in carico dai sanitari e trasportata in condizioni critiche all’ospedale di Novara, dove è stata ricoverata per le conseguenze riportate nell’impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli operatori incaricati dei rilievi, per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità.

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