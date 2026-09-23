Fuori provincia
Schianto in autostrada, motociclista si scontra con un furgone
Ricoverata in gravi condizioni una donna di 63 anni
Grave incidente ieri pomeriggio sull’autostrada A26, in direzione Gravellona Toce, all’altezza del territorio compreso tra Gattico e Veruno. Una donna di 63 anni è rimasta gravemente ferita nello scontro tra la moto sulla quale viaggiava e un furgone.
Motociclista contro un furgone in autostrada
L’incidente ha reso necessario l’intervento dei soccorritori. I sanitari del 118 sono arrivati sul posto con un’ambulanza e con l’elisoccorso e hanno prestato la prima assistenza alla 63enne. Le condizioni della motociclista sono apparse subito serie.
Portata all’ospedale di Novara in condizioni critiche
La donna è stata presa in carico dai sanitari e trasportata in condizioni critiche all’ospedale di Novara, dove è stata ricoverata per le conseguenze riportate nell’impatto.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli operatori incaricati dei rilievi, per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità.
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