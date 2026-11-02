Schianto frontale: auto scaraventata oltre il guardrail e conducente intrappolato

Un violento incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di domenica 1 novembre lungo la statale 11, nel Novarese. Due automobili si sono scontrate frontalmente nel tratto successivo all’abitato di Cameriano, nei pressi dello svincolo per Ponzana. L’impatto è stato particolarmente violento, tanto che uno dei veicoli è stato proiettato oltre la barriera metallica che delimita la carreggiata.

Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Novara, chiamata a intervenire per soccorrere le persone coinvolte e mettere in sicurezza l’area. La posizione raggiunta da una delle vetture dopo l’urto ha reso particolarmente delicato lo scenario che i soccorritori si sono trovati ad affrontare al loro arrivo.

Un conducente liberato dai vigili del fuoco

Le operazioni di soccorso si sono concentrate in particolare su uno dei due automobilisti. I vigili del fuoco hanno dovuto effettuare un intervento di estricazione per consentire al conducente di essere recuperato dal veicolo. Una volta liberato, l’uomo è stato affidato al personale sanitario del 118, presente per prestare le cure necessarie alle persone coinvolte nell’incidente.

La squadra ha inoltre provveduto alla messa in sicurezza dello scenario, un’operazione necessaria dopo un impatto di tale intensità. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle condizioni dei due conducenti, né sull’eventuale destinazione ospedaliera. Resta quindi da chiarire il bilancio sanitario completo dello scontro avvenuto lungo la strada statale.

Carabinieri sul posto per gli accertamenti

Oltre ai vigili del fuoco e al personale sanitario, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri. La dinamica che ha portato allo scontro frontale dovrà essere ricostruita attraverso gli accertamenti delle forze dell’ordine. Lo riporta Notizia Oggi

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