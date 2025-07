Scappano dal ristorante senza pagare, ma dimenticano il cellulare

Ci provano, ma gli va malissimo: scappano dal ristorante dopo aver pranzato, senza saldare il conto, ma si accorgono che uno di loro ha dimenticato il telefonino nel locale. Così tornano e ad aspettarli trovano… la polizia.

Scappano dal ristorante senza saldare il conto, ma uno dei due deve tornare indietro per un cellulare

Come riporta Notizia Oggi, due ragazzi stranieri poco più che ventenni sono finiti nei guai a Verbania. Dopo aver mangiato al ristorante, infatti, si sono alzati e se ne sono andati come se niente fosse, “dimenticandosi” di passare dalla cassa per saldare il conto. Peccato che uno dei due avesse dimenticato il proprio cellulare sul tavolo.

Una “disattenzione” costata carissima. Quando uno dei due è tornato sui propri passi per provare a recuperare il telefonino, ha trovato ad aspettarlo gli agenti della squadra volanti della Questura di Verbania, che nel frattempo erano già stati contattati dal proprietario del ristorante.

Una volta scoperto, fornisce false generalità alla polizia

A quel punto, forse nella ingenua speranza di riuscire a farla franca, ha pensato bene di fornire false generalità alla polizia. Accompagnato in questura e sottoposto al fotosegnalamento, è stato comunque identificato. Gli agenti hanno scoperto anche che che aveva già diversi precedenti, anche per reati contro il patrimonio. Alla fine, anziché evitare guai, ha dunque aggravato la propria posizione, “guadagnandosi” anche una denuncia per false dichiarazioni a pubblico ufficiale.

Per quanto riguarda il secondo ragazzo, al momento è ancora irreperibile.

Foto di repertorio (generata da IA)

