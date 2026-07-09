Fuori provincia
Salvata dall’annegamento in piscina bimba di 4 anni
La piccola è stata trasportata al Regina Margherita
Una bimba di quattro anni è stata salvata nel corso della tarda mattinata di ieri, martedì 7 luglio, all’interno della piscina comunale di Leinì, nel Torinese.
Bimba salvata in piscina
Per cause ancora da accertare, pare che la piccola si trovasse in piscina con un gruppo dell’estate ragazzi. Durante la mattinata si sarebbe sentita male mentre si trovava in acqua, rischiando di annegare.
È stata recuperata grazie al pronto intervento del bagnino della struttura, rianimata e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Regina Margherita di Torino.
Sono ora in corso le verifiche dei carabinieri di Leinì per ricostruire l’accaduto.
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Immagine di repertorio
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