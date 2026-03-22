Rubano il portafogli a un anziano invalido: tre arresti

Rubano il portafogli a un anziano invalido: tre arresti

Sono tre le persone arrestate nei giorni scorsi a Vercelli con l’accusa di furto pluriaggravato. I tre, un uomo e due donne, sono ritenuti responsabili di aver sottratto con destrezza il portafoglio a un anziano all’interno di un esercizio commerciale della città.

L’intervento rientra nei servizi di controllo del territorio messi in campo dalla squadra mobile della Questura, impegnata quotidianamente nella prevenzione dei reati contro il patrimonio. Gli agenti avevano già notato un’auto sospetta aggirarsi per le vie cittadine e ne hanno seguito gli spostamenti, ritenuti anomali.

Trovato in auto il portafogli

Il sospetto si è trasformato in intervento quando i poliziotti hanno visto le due donne uscire in fretta da un supermercato, salire sul veicolo dove ad attenderle c’era il terzo complice e tentare di allontanarsi rapidamente. A quel punto è scattato il controllo: gli operatori hanno fermato l’auto e identificato i tre occupanti, risultati già noti alle forze dell’ordine per precedenti specifici.

Durante la perquisizione è stato trovato un portafoglio appartenente a un uomo ultrasettantenne, contenente anche le carte bancarie. La vittima, affetta da difficoltà motorie, si trovava nel supermercato per fare la spesa e non si era accorta di nulla. Informato dagli agenti, si è poi recato in Questura per formalizzare la denuncia, rientrando in possesso di tutti i suoi effetti personali.

Scatta il foglio di via da parte del questore

I tre sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato. Dopo la convalida del provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria, avvenuta il giorno successivo, sono stati rimessi in libertà senza l’applicazione di misure cautelari.

Nei loro confronti, il questore di Vercelli ha comunque disposto il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune. Lo riporta Notizia Oggi

Immagine di repertorio

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