Muore travolto da un camion a soli 18 anni.

Muore travolto da un camion a soli 18 anni

Tragedia nell’Astigiano nei giorni scorsi: Thomas Serratore, un ragazzo di appena 18 anni, è morto dopo essere stato investito da un camion mentre attraversava la strada nella frazione di Bramairate. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30. Per il giovane non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento dei soccorritori. Thomas abitava da sempre nella frazione e aveva un sogno: diventare guardiacaccia per difendere la natura che tanto amava.

L’incidente è avvenuto lungo la strada che collega Asti a Torino, all’altezza di Bramairate. Sulla dinamica dell’investimento sono ancora in corso gli accertamenti, per chiarire le circostanze nelle quali il camion ha travolto il giovane pedone.

Inutili i soccorsi, sul posto anche la polizia

L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che hanno segnalato l’accaduto. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 di Azienda Zero, ma le condizioni del diciottenne erano ormai disperate. I soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Thomas è morto sul colpo.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e della polizia locale di Asti, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti. Durante le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi, la circolazione è stata regolata a senso unico alternato. Gli accertamenti dovranno chiarire ogni aspetto della tragedia.

Thomas amava profondamente la natura e immaginava il proprio futuro in un’attività che gli permettesse di proteggerla. Lo riporta Notizia Oggi

Foto d’archivio

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