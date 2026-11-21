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Tutto pronto per riaprire il primo tratto di via Pietro Micca
Disegnate le strisce dei parcheggi
Tutto pronto per riaprire il primo tratto di via Pietro Micca
Martedì 24 novembre, fin dalle prime ore del mattino, riaprirà al traffico il primo tratto di via Pietro Micca, dall’incrocio con via Lamarmora fino a via Nazario Sauro. Incluse le intersezioni con via Oberdan. Dopo la riapertura ai pedoni dei giorni scorsi, torna così fruibile un’arteria fondamentale della città.
Proprio oggi sono stati disegnati i parcheggi. Come in precedenza, resta la zona blu in direzione nord e il disco orario nel senso opposto.
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L’intervento, in continuità con quanto già realizzato in via Italia, ha previsto il rifacimento della pavimentazione in cubetti di pietra. Questo per risolvere definitivamente i cedimenti causati negli anni dal passaggio dei veicoli.
Intanto i lavori proseguono a ritmo serrato sul secondo lotto, in direzione di piazza La Marmora, con l’obiettivo di chiudere il cantiere prima del 15 dicembre, data prevista per la fine delle opere.
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