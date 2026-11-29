Muore a 33 anni dopo un volo dal quindicesimo piano.

Muore a 33 anni dopo un volo dal quindicesimo piano

Un paziente di 33 anni è morto l’altro giorno all’ospedale Cto di Torino, dopo essere precipitato da un piano della struttura. L’uomo era ricoverato nel reparto di chirurgia vertebrale per le conseguenze di un grave incidente stradale. La caduta non gli ha lasciato scampo, mentre le forze dell’ordine sono intervenute per effettuare i primi accertamenti e ricostruire quanto accaduto.

Secondo le prime informazioni diffuse dagli investigatori, tra le ipotesi al vaglio c’è un gesto volontario, ma le circostanze dovranno essere chiarite dagli accertamenti. Al momento non risultano note le generalità dell’uomo. La vicenda sarà sottoposta all’attenzione dell’autorità giudiziaria, alla quale verrà trasmessa la documentazione necessaria per gli approfondimenti previsti.

Il trentatreenne si trovava al Cto dopo un grave incidente automobilistico.

Nessuna avvisaglia durante il ricovero, accertamenti della procura

Secondo fonti ospedaliere citate dalla stampa, durante la degenza non sarebbero emersi segnali premonitori di quanto poi accaduto.

L’Azienda ospedaliera provvederà a trasmettere alla procura di Torino la documentazione clinica e gli atti relativi alla vicenda, come previsto in situazioni di questo genere. Gli approfondimenti dovranno chiarire la dinamica e le circostanze del decesso, senza anticipare conclusioni definitive. Restano quindi in corso gli accertamenti su quanto avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì all’interno dell’ospedale torinese. Lo riporta Notizia Oggi

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