Era impegnato a preparare una persona defunta nell’abitazione di una famiglia appena colpita da un lutto, ma al suo ritorno in strada ha trovato una sorpresa: una multa sul furgone dell’impresa funebre. È quanto accaduto nei giorni scorsi nella vicina Romagnano Sesia, dove un addetto di una ditta del settore è stato sanzionato dalla polizia locale per aver parcheggiato in una zona vietata di via Roma, nell’area della carreggiata contrassegnata dalle strisce zebrata.

Multa al furgone dell’impresa funebre

L’episodio riportato da Notizia Oggi è stato raccontato dalla stessa impresa funebre, che non mette in discussione la regolarità della contravvenzione, ma si interroga sull’opportunità di applicare la sanzione senza considerare le particolari circostanze in cui si trovava a operare il proprio dipendente. La multa, peraltro, è già stata pagata. A restare è il disappunto per quanto accaduto durante un servizio legato a un momento particolarmente delicato per una famiglia.

Secondo quanto riferito dall’operatore, il problema era nato dalla difficoltà di trovare un parcheggio nelle vicinanze dell’abitazione. «Mi ero recato a casa di una famiglia per preparare la defunta», si legge nelle dichiarazioni riportate da Notizia Oggi. In via Roma, però, non c’erano posti disponibili e lasciare il mezzo più distante avrebbe comportato un trasferimento non semplice.

«Sinceramente lasciare il furgone in piazza per fare oltre cento metri con un carro funebre non mi sembrava il caso. Ho parcheggiato nei pressi dell’abitazione lasciando il mezzo da parte e in sicurezza», spiega l’addetto, che aveva quindi scelto di fermarsi nell’area zebrata.

Una volta entrato in casa e iniziato il proprio lavoro, è stato avvertito della presenza di un agente della polizia locale. L’operatore, tuttavia, non poteva interrompere ciò che stava facendo per tornare immediatamente al furgone. «In quel momento non potevo di certo lasciare le cose a metà», riferisce. Quando è uscito dall’abitazione, ha trovato il verbale di contravvenzione sul veicolo, riconoscibile anche per la scritta dell’impresa funebre.

Sanzione già pagata

La ditta ha provveduto a pagare la sanzione, senza contestare la violazione delle norme sulla sosta. La questione sollevata riguarda piuttosto la possibilità di valutare con maggiore flessibilità situazioni particolari come quella verificatasi a Romagnano.

«L’agente ha applicato di certo il codice della strada e la ditta ha proceduto già a pagare l’importo – è la considerazione dell’impresa -. In questi casi però, forse, maggiore elasticità non guasterebbe».

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