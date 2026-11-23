Notte di paura a San Giorgio Canavese, dove un’esplosione ha svegliato numerosi residenti del centro storico: esploso un altro bancomat.

Nel mirino dei malviventi è finito lo sportello automatico della filiale Unicredit di via Carlo Alberto, fatto saltare nel tentativo di mettere a segno un furto. È l’ennesimo caso registrato in Piemonte negli ultimi mesi, due colpi analoghi nelle scorse settimane hanno interessato anche il Biellese.

Bancomat esploso a San Giorgio Canavese

L’episodio si è verificato nelle prime ore di sabato 21 novembre. La deflagrazione ha provocato danni ingenti alla struttura, la cui entità è ancora in fase di valutazione. Nonostante l’utilizzo dell’esplosivo, il piano dei responsabili non sarebbe andato a buon fine: i ladri, infatti, non sono riusciti a impossessarsi del denaro custodito nello sportello. Lo stesso epilogo del colpo tentato due settimane fa a Valdilana, anche in quel caso i banditi erano fuggito a mano vuote.

Indagano i carabinieri

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ivrea, impegnati negli accertamenti per ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. Per consentire le operazioni e mettere in sicurezza l’area, la piazza è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare.

Restano da quantificare i danni provocati dall’esplosione, mentre proseguono le indagini sull’assalto notturno.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook