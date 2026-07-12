Infortunio sulla ferrata, intervengono i soccorritori.

Infortunio sulla ferrata, intervengono i soccorritori

Si è concluso da poco un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nell’Orrido di Foresto (TO) per un ferratista infortunato.

L’allarme è stato lanciato al NUE 1.1.2. intorno alle 10.30 dall’interno dell’Orrido. Nonostante la linea disturbata è stato possibile capire che l’infortunato si era procurato una sospetta lussazione a una spalla in maniera non traumatica.

Si è quindi deciso di mandare via terra una squadra di tecnici comprensiva di due sanitari che hanno raggiunto il paziente percorrendo il sentiero attrezzato e ne hanno valutato le condizioni. Il personale ha deciso che era possibile stabilizzare l’infortunio in loco riducendo la lussazione e in seguito condizionando l’arto.

In questo modo, il paziente è stato in grado di procedere a piedi lungo la ferrata, con il supporto dei soccorritori, e raggiungere l’uscita a valle dove è stato affidato a un’autoambulanza per il trasferimento in ospedale.

Da sottolineare l’efficienza del personale intervenuto che, operando in questo modo, ha evitato di ricorrere all’imbarellamento del paziente che avrebbe richiesto manovre complesse e, soprattutto, lunghe per il trasporto all’uscita dell’itinerario.

Ha collaborato alle operazioni il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

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