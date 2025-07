Escursionisti in difficoltà al Devero: salvati dai vigili del fuoco

Stanno bene i due escursionisti che stamattina si erano trovati in difficoltà all’alpe Devero.

Intervento di soccorso nella tardamattinata di oggi, martedì, intorno alle 11.30, per due escursionisti in difficoltà lungo il sentiero che dall’Alpe Vallé conduce all’Alpe Devero. I due, cittadini di nazionalità svizzera e tedesca, entrambi sulla cinquantina, si sono trovati in una situazione critica e hanno allertato i soccorsi.

Grazie alle indicazioni fornite, sono stati localizzati e recuperati dall’elicottero dei vigili del fuoco del reparto volo di Torino, in collaborazione con il personale del distaccamento di Domodossola. I due escursionisti sono stati trasportati in zona sicura, dove ad attenderli c’erano i sanitari e i vigili del fuoco. Le loro condizioni sono apparse buone

