Fuori provincia
Bimba di quattro anni muore folgorata in casa
La tragedia nel Vercellese mentre era in compagnia dei nonni
Una bambina di 4 anni è morta domenica pomeriggio a Motta de’ Conti, nel Vercellese.
Bimba di quattro anni muore folgorata in casa
E’ stata colpita da una scarica elettrica all’interno della casa dei nonni. La piccola è stata soccorsa dai familiari e trasportata d’urgenza all’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato, dove i medici hanno tentato a lungo di rianimarla senza riuscire a salvarle la vita.
La tragedia si è consumata mentre nell’abitazione erano presenti diversi parenti, compresi i fratellini della bambina. L’accaduto ha profondamente colpito il piccolo centro, dove la notizia si è diffusa rapidamente lasciando sgomento tra residenti e conoscenti della famiglia.
L’autopsia ha evidenziato una lesione compatibile con un’elettrocuzione a un dito della mano della bambina. Tra gli elementi esaminati c’è anche la possibile presenza di cavi scoperti vicino all’interruttore della luce e il fatto che la piccola fosse scalza nel momento del contatto.
Casa sotto sequestro e ultimo viaggio
Per consentire tutti gli accertamenti tecnici, una parte dell’immobile è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria. L’obiettivo è chiarire con precisione le cause dell’incidente e verificare l’eventuale presenza di responsabilità.
Dopo la composizione della salma nella camera mortuaria dell’ospedale di Casale Monferrato, è stato disposto il trasferimento in Bosnia, Paese d’origine della famiglia, dove saranno celebrati i funerali. Il dolore dei parenti e della comunità accompagna ora l’ultimo viaggio della bambina. Lo riporta Prima Vercelli.
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