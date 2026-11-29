Quattro ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto questa mattina, pochi minuti prima delle 6, sull’autostrada A4 Torino-Milano, all’altezza dello svincolo di Settimo Torinese, in direzione Milano.

Auto si ribalta sulla Torino-Milano

Secondo le prime informazioni, i quattro giovani viaggiavano a bordo della stessa automobile, una Fiat Grande Punto, che per cause ancora da accertare si è ribaltata autonomamente, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero e gli agenti della polizia stradale, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Quattro feriti, uno è grave

Come riporta l’Ansa, il bilancio è di quattro feriti. Tre ventenni sono stati trasportati all’ospedale San Giovanni Bosco di Torino: uno in codice rosso e gli altri due in codice verde. Un quarto ragazzo, di 19 anni, è stato invece accompagnato al Cto in codice giallo.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause che hanno portato la vettura a ribaltarsi.

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