Fuori provincia
Auto si ribalta dopo lo schianto con un furgone, un ferito
Momenti di paura. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco
Auto si ribalta dopo lo schianto con un furgone, un ferito.
Auto si ribalta dopo lo schianto con un furgone, un ferito
Mattinata di paura a Santhià, dove intorno alle 8 di mercoledì 25 novembre un’auto e un furgone sono rimasti coinvolti in un incidente lungo la SP03. A seguito dell’impatto, la vettura si è ribaltata su un fianco.
Il conducente era già riuscito a uscire dall’abitacolo all’arrivo dei Vigili del Fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza il mezzo e la zona. Il personale del 118 di Alice Castello ha prestato le prime cure al ferito, successivamente accompagnato al Pronto Soccorso.
Presenti anche i carabinieri di Santhià per gli accertamenti del caso.
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