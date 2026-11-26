Auto si ribalta dopo lo schianto con un furgone, un ferito.

Auto si ribalta dopo lo schianto con un furgone, un ferito

Mattinata di paura a Santhià, dove intorno alle 8 di mercoledì 25 novembre un’auto e un furgone sono rimasti coinvolti in un incidente lungo la SP03. A seguito dell’impatto, la vettura si è ribaltata su un fianco.

Il conducente era già riuscito a uscire dall’abitacolo all’arrivo dei Vigili del Fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza il mezzo e la zona. Il personale del 118 di Alice Castello ha prestato le prime cure al ferito, successivamente accompagnato al Pronto Soccorso.

Presenti anche i carabinieri di Santhià per gli accertamenti del caso.

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