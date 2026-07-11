Auto contro camion, muore una dottoressa di soli 51 anni.

Auto contro camion, muore una dottoressa di soli 51 anni

Una donna di 51 anni ha perso la vita nella mattinata di venerdì 10 luglio, in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 32 “Ticinese”, nel territorio di Bellinzago Novarese. La vittima è Stefania Onolfo, medico residente a Novara. Il violento impatto si è verificato intorno alle 8, nei pressi del bivio per Oleggio. L’urto è stato devastante e i sanitari del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della conducente. Il camionista è rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Novara.

Traffico in tilt e indagini in corso

Per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei mezzi coinvolti e i rilievi tecnici, la Statale 32 è rimasta a lungo interessata dalle operazioni di emergenza. La circolazione ha subito pesanti rallentamenti, con lunghe code di auto e mezzi pesanti che si sono formate in entrambe le direzioni.

Gli agenti della polizia locale stanno ora ricostruendo nel dettaglio la dinamica dello schianto per accertare le cause dell’incidente. Lo riporta Notizia Oggi

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