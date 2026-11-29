Aveva appena 49 anni Sandro Messina, la cui scomparsa ha lasciato nel dolore familiari, parenti e amici. L’uomo si è spento giovedì, dopo essere stato ricoverato negli ultimi tempi all’ospedale di Borgosesia. La notizia della sua scomparsa ha scosso non solo Serravalle, dove l’uomo viveva, ma anche il Biellese, dove era molto conosciuto.

Venerdì pomeriggio la comunità si è stretta attorno ai suoi cari per accompagnarlo nell’ultimo viaggio.

Le esequie sono state celebrate nella chiesa di San Giovanni Battista a Serravalle, dove si sono ritrovate le persone che gli volevano bene per un momento di raccoglimento e commiato. Al termine della funzione religiosa, il feretro è stato accompagnato al cimitero del paese.

Addio a Sandro Messina, morto a 49 anni

Come riporta Notizia Oggi, a dare il triste annuncio sono stati i fratelli Stefano con Barbara, Simone con Gessica, Francesca e Fatima, insieme ai numerosi nipoti: Kevin, Marika, Aurora, Serena, Celeste, Massimo, Dylan, Martina, David e la piccola Melody. A loro si sono uniti gli altri parenti e gli amici, colpiti da una perdita arrivata troppo presto.

Attraverso il manifesto funebre, diffuso dall’impresa Franchi, la famiglia ha voluto inoltre ringraziare anticipatamente quanti hanno partecipato alle esequie e hanno condiviso il dolore per la scomparsa di Sandro.

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