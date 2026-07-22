Addio alla maestra Simona Medina, aveva soli 54 anni.

Addio alla maestra Simona Medina, aveva soli 54 anni

Borgomanero ha salutato nei giorni scorsi Simona Medina, storica insegnante della scuola dell’infanzia della frazione di Santa Cristina, scomparsa a 54 anni dopo aver affrontato una grave malattia. I funerali si sono svolti venerdì nella chiesa parrocchiale, dove familiari, amici, colleghi e numerosi cittadini hanno partecipato all’ultimo saluto.

La sua morte ha suscitato profonda commozione nella comunità, che per anni l’ha conosciuta come educatrice appassionata e presenza discreta ma preziosa. Intere generazioni di bambini sono cresciute con il suo esempio, fatto di attenzione, pazienza e disponibilità. Lo riporta Notizia Oggi

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