Addio ad Augusto Boeri, aveva solo 57 anni.

Addio ad Augusto Boeri, aveva solo 57 anni

E’ stato celebrato nel pomeriggio di giovedì 11 giugno, nella chiesa di Bovagliano a Grignasco il funerale di Augusto Boeri, scomparso all’età di 57 anni. L’uomo si era spento lunedì all’ospedale di Novara, dove era ricoverato per un serio aggravemento delle sue condizioni di salute. Attorno alla famiglia si è stretta la comunità locale, che ha voluto accompagnare con affetto e partecipazione l’ultimo saluto a un uomo ricordato con profondo affetto da parenti, amici e conoscenti.

Al termine delle esequie il feretro è stato accompagnato verso il cimitero di Varallo Sesia, dove Augusto Boeri riposerà. Una giornata segnata dalla commozione e dal rispetto, durante la quale la comunità ha voluto testimoniare la propria vicinanza ai familiari. Lo riporta Notizia Oggi

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