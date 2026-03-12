Addio a Massimiliano Stocchi: aveva solo 61 anni.

Lutto a Gattinara per la scomparsa di Massimiliano Stocchi, mancato all’età di 61 anni all’ospedale di Borgomanero dopo aver affrontato negli ultimi tempi una malattia.

Stocchi era molto conosciuto in città anche per il suo lungo percorso lavorativo allo stabilimento Lavazza di Gattinara, dove per anni aveva prestato servizio, costruendo nel tempo rapporti di stima e amicizia con colleghi e conoscenti.

Venerdì mattina funerale nella parrocchiale

Persona legata alla famiglia e al lavoro, lascia nel dolore la moglie Irene, la figlia Lara con Yianni e l’amato nipotino Lucas, oltre alla suocera Grazia, alla sorella Patrizia con la famiglia e a numerosi amici, parenti e colleghi che in queste ore lo ricordano con affetto.

I funerali verranno invece celebrati oggi, venerdì 13 marzo, alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gattinara. Al termine della funzione, il feretro sarà accompagnato al tempio crematorio. Lo riporta Notizia Oggi

