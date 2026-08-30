Addio a Luciano Vidale, artigiano dal cuore grande.

Addio a Luciano Vidale, artigiano dal cuore grande

Lutto a Serravalle per la morte di Luciano Vidale, conosciuto e stimato artigiano scomparso all’età di 78 anni. I funerali sono stati celebrati nei giorni scorsi nella chiesa di Bornate, dove familiari, amici e conoscenti gli hanno dato l’ultimo saluto. Vidale lascia la moglie Bruna, i figli Patrick e Thomas e le nipotine Jacqueline e Celine.

Come riporta Notizia Oggi, di professione era stato imbianchino-decoratore e nel corso di tanti anni di attività era entrato nelle case e nella vita di moltissime persone, anche al di fuori di Serravalle. Precisione, attenzione ai dettagli e cura nel portare avanti ogni progetto erano alcuni dei tratti che caratterizzavano il suo modo di lavorare, insieme a una disponibilità che andava ben oltre la professione.

«Bastava chiedere e lui veniva»

«Luciano era l’imbianchino sempre pronto ad aiutarti, ad ascoltare le tue esigenze ma anche a darti qualche consiglio – racconta Lara Sauer, che lo conosceva bene –. Ho tanti ricordi che lo vedono protagonista e in tutti compare come una persona sorridente e sempre sul pezzo». Un carattere concreto, accompagnato dalla capacità di trovare una soluzione quando si presentava un problema.

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