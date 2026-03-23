Addio a “Cecco” Camaschella, morto improvvisamente a 63 anni

E’ morto improvvisamente a 63 anni “Cecco” Camaschella.

“Cecco” Camaschella si è spento nei giorni scorsi

Giorni di cordoglio la scorsa settimana a Varallo per la scomparsa di Francesco Camaschella, per tutti “Cecco”, venuto a mancare improvvisamente nella notte tra lunedì e martedì scorsi a causa di un infarto. Aveva 63 anni. La notizia si era diffusa rapidamente in città, lasciando sgomenti quanti lo conoscevano e ne apprezzavano la disponibilità e il carattere solare.

Falegname di professione, Camaschella era un volto noto non solo per la sua attività artigianale, ma anche per l’impegno nella vita cittadina. Da anni collaborava infatti alla logistica dell’Alpàa, contribuendo con dedizione e spirito di servizio alla riuscita della manifestazione simbolo della Valsesia. Lo riporta Notizia Oggi

Una persona generosa e pronta allo scherzo

Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle ore successive alla notizia. Amici e conoscenti lo ricordano come una persona generosa e sempre pronta allo scherzo. «Ciao Cecco, sarai sempre nei miei pensieri con i tuoi scherzi da eterno bambino, ma sempre con il cuore in mano», scrive un amico. «Non sentiremo più le tue notizie goliardiche, ma resterai sempre con noi», aggiunge, dando voce a un sentimento condiviso.

Camschella lascia la sorella Angelamaria, le nipoti Paola e Cristina, l’affezionata Simona, oltre a parenti e amici. Il funerale è stato celebrato giovedì nella collegiata di San Gaudenzio. Il feretro è infine stato accompagnato al cimitero cittadino.

Il destino della cagnolina Birba

Subito dopo il funerale è partito il tam-tam sui social: Cecco aveva una cagnolina di nome Birba, e l’animaletto rischiava seriamente di finire in un canile se non si fosse trovato qualcuno disposto a prendersene cura.

Per fortuna, dopo pochi giorni una famiglia si è detta disposta ad adottare e prendersi in casa la cagnolina: «Cecco sarà contento», si commentava sui social.

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