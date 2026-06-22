19enne trova madre e sorella senza vita

Tragedia a Torino, dove nella mattinata di ieri, domenica 21 giugno, una ragazza 19enne ha trovato la madre e la sorella minore prive di vita nel loro appartamento. Secondo una prima ricostruzione, si tratterebbe di un omicidio-suicidio.

Le prime ricostruzioni dopo il ritrovamento della 19enne

Il nucleo familiare era composto dalle tre dopo la separazione della madre dal marito tempo prima. La donna, 40 anni, avrebbe usato un laccio o una corda per uccidere la figlia di 13 anni e poi togliersi la vita.

I soccorritori del 118 hanno tentato invano le procedure di rianimazione, in particolare sulla ragazzina. La maggiore, invece, è stata accompagnata in stato di choc all’ospedale Maria Vittoria.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ed è al lavoro la Squadra mobile, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, con il medico legale.

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Immagine di repertorio

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