Pranzo granata biellese con sorpresa: arriva la leggenda Paolino Pulici

Domenica nella sede del Torino Club Valle Cervo si è svolto un pranzo che ha riunito una cinquantina di tifosi del Torino Club Valle Cervo e dei Fedelissimi Granata Biella, con la partecipazione dell’intero consiglio biellese.

Pulici arriva a sorpresa al pranzo granata

La giornata ha avuto un ospite d’eccezione: da Trezzo d’Adda è arrivato infatti Paolino Pulici, accompagnato dallo storico magazziniere del Torino Fc, Toni Vigato.

Una sorpresa che ha emozionato tutti i presenti, soprattutto quando Pulici ha ricordato diversi episodi legati agli anni trascorsi in maglia granata. I suoi racconti hanno riportato i tifosi indietro nel tempo, facendo rivivere le emozioni del «loro» Torino.

Al termine, i presidenti dei due sodalizi, Giuliano Sturaro ed Eralio Falcetto, hanno ringraziato Pulici per la presenza e tutti i partecipanti per aver condiviso una domenica speciale all’insegna della passione granata.

Leggenda del Toro

Paolo Pulici, per tutti “Pupi”, è una delle figure più amate della storia del Torino e uno dei grandi protagonisti del calcio italiano degli anni Settanta. Attaccante generoso, potente e implacabile sotto porta, ha vestito la maglia granata dal 1967 al 1982, diventando un simbolo del legame tra la squadra e i suoi tifosi. È stato uno degli artefici dello storico scudetto conquistato dal Torino nella stagione 1975-76, il primo dopo la tragedia di Superga. Per tre volte è stato capocannoniere della Serie A, nelle stagioni 1972-73, 1974-75 e 1975-76. Insieme a Francesco Graziani formò la celebre coppia d’attacco “Graziani-Pulici”, ribattezzata “i gemelli del gol”.

In carriera ha realizzato 172 gol in 437 presenze con il Torino, diventando il miglior marcatore nella storia del club. Soprannominato “Puliciclone” per la sua irruenza e la forza fisica, ha collezionato anche 19 presenze in Nazionale, con cinque reti.

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