Piazza Duomo protagonista dell’estate biellese – FOTO

Musica, spettacoli, cultura e momenti di aggregazione hanno trasformato Piazza Duomo nel cuore pulsante dell’estate biellese. Il calendario di Biella Estate 2026 ha animato il centro cittadino per tutto il mese di luglio, richiamando un pubblico numeroso e confermando la piazza come uno degli spazi più vissuti della città.

Serate dedicate alla musica dal vivo, intrattenimento e iniziative pensate per tutte le età hanno scandito il mese, contribuendo ad aumentare la vitalità nel centro storico e offrendo occasioni di incontro ai biellesi e a tanti visitatori.

Piazza Duomo, cuore dell’estate biellese. Il sindaco: “È la bella fotografia di questo luglio”

Il bilancio dell’Amministrazione comunale è positivo, sia per la partecipazione registrata sia per il clima che ha accompagnato gli eventi, resi possibili grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni, artisti, operatori e realtà del territorio.

«Vedere Piazza Duomo piena di persone, famiglie, giovani e visitatori è stata la bella fotografia di questo luglio – commenta il sindaco Marzio Olivero –. Non si tratta soltanto di organizzare eventi, ma di creare occasioni per rendere il centro un luogo vissuto e accogliente. La risposta del pubblico ci dice che la strada è quella giusta: quando si costruisce una proposta di qualità, Biella sa partecipare con entusiasmo. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del programma, dagli uffici comunali alle associazioni, dagli artisti ai volontari».

L’assessore Maiolatesi: “Risultati frutto di un importante lavoro di squadra”

Soddisfazione anche da parte dell’assessore alle Manifestazioni ed Eventi, Edoardo Maiolatesi: «L’obiettivo era offrire un’estate dinamica, con appuntamenti distribuiti lungo tutto il mese e capaci di parlare a generazioni differenti. I riscontri ricevuti, la partecipazione e l’atmosfera che si è respirata in Piazza Duomo ci confermano che la proposta è stata apprezzata. Menzioni speciali per la serata ‘La Biella che Ballava’ con oltre 4.000 passaggi in piazza, ma anche per i 60 anni del Biella Jazz Club, gli spettacoli di danza e i concerti delle bande musicali biellesi oltre alla sfilata di moda. E, infine, la sorprendente serata dedicata al coro gospel, un evento musicale che ha fatto registrare un numero incredibile di spettatori. Questo risultato è frutto di un importante lavoro di squadra e della disponibilità di tante realtà del territorio che hanno creduto nel progetto. Ora guardiamo ai prossimi appuntamenti con la stessa determinazione, a cominciare da Bolle di Malto che è evento ufficiale della Città di Biella, continuando a investire su eventi che valorizzano Biella e la rendono sempre più viva e attrattiva».

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