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La storia della nonna commuove la giuria: studentessa biellese seconda in Italia

Premiata nell’ambito della 13ª edizione del concorso letterario promosso dalla Fondazione Lucrezia Tangorra. A convincere la giuria è stato il racconto “La casa di nonna Odetta”

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Miriam Ginanneschi
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Un’ex alunna della scuola secondaria Salvemini, da settembre scorso studentessa del liceo scientifico scienze applicate “Q. Sella” nella classe IB, Miriam Ginanneschi, è tre le vincitrici della 13ª edizione del concorso Letterario in 3 parole promosso dalla fondazione Lucrezia Tangorra.

A permetterle di salire sui gradini più alti del podio, posizionandosi al secondo posto nel concorso rivolto a tutte le scuole d’Italia, è stato il suo racconto “La casa di nonna Odetta”.

L’opera di Miriam è stata inoltre pubblicata nel libro antologico “Rabbia emozione e fine”, presentato domenica 1º novembre nel suggestivo Palazzo Broletto di Novara, nella storica Sala dell’Arengo.

La studentessa biellese Miriam Ginanneschi premiata per il suo racconto dedicato alla nonna

Miriam è stata premiata con un trofeo, un riconoscimento in denaro ed un ebook reader, consegnati dal presidente della Fondazione. Il suo testo è stato molto apprezzato dalla giuria, composta da critici letterari di fama nazionale, ed ha ricevuto elogi per la scrittura bella e scorrevole e per l’eccezionale modo in cui le immagini vengono evocate, una particolarità che ha colpito tutti i giurati. Il racconto è stato molto amato per l’anima della storia in sé, per il ricordo struggente che Miriam tratteggia della nonna e per il modo in cui riesce a legare questo ricordo all’intera trama, creando un’autentica sinestesia.

Per Miriam non è il primo riconoscimento

Già dalle elementari Miriam è stata vincitrice per tre anni consecutivi del concorso letterario “Premio Nicolò Straudi”, rivolto alle scuole dell’I.C. di Andorno Micca, e lo scorso anno era già arrivata in finale, sempre nel concorso Tangorra, con il racconto “Le scelte del cuore”, anch’esso pubblicato nel libro antologico “Forza scelta via” della 12ª edizione.
Entrambi i volumi si possono acquistare sul sito della Fondazione Lucrezia Tangorra. I proventi serviranno a finanziare progetti scolastici nazionali.

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