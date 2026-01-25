Il leggendario Gianni Rivera a Biella – FOTO

Come da previsioni della vigilia, biblioteca di Biella gremita per l’arrivo di Gianni Rivera in città. Invitato dal Milan Club, il “Golden Boy” ieri ha presentato il suo libro “Gianni Rivera – Ieri e Oggi”.

Tutti pazzi per Gianni Rivera

Il leggendario numero 10 rossonero è arrivato a Biella, unica data piemontese, nell’ambito del tour di dieci date nei Milan Club italiani organizzato in occasione del Mondiale di calcio che si terrà quest’anno in Messico. Ad accompagnarlo c’era il suo amico biellese Massimo Sias.

Pallone d’Oro, bandiera e simbolo del Milan, campione d’Europa e vicecampione del mondo, Gianni Rivera rappresenta una delle leggende più limpide e amate del nostro sport.

La presentazione del libro in biblioteca

La presentazione del libro è avvenuta ieri pomeriggio alle 17. L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Assessorato allo Sport e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Biella, è stato moderato dallo scrittore e giornalista televisivo Luca Serafini.

Si tratta del secondo grande campione rossonero ospitato in città dopo Franco Baresi, a conferma dell’impegno del Milan Club Biella nella promozione di eventi sportivi e culturali di alto profilo.

Nato nel 1943, Rivera esordì in Serie A con l’Alessandria, la squadra della sua città natale, a soli 15 anni nel 1959, prima di trasferirsi al Milan nella stagione successiva. Con la maglia rossonera ha giocato per 19 stagioni conquistando tre Scudetti, due Coppe dei Campioni, quattro Coppe Italia e una Coppa Intercontinentale. Nel 1969 è stato il primo calciatore italiano a vincere il Pallone d’Oro.

Campione di stile ed eleganza, Rivera ha segnato un’epoca, utilizzando il rettangolo di gioco come un artista utilizza la tela per creare bellezza. Con la Nazionale italiana ha collezionato 60 presenze e 14 reti: tra queste resta indimenticabile il gol del definitivo 4-3 contro la Germania Ovest nella semifinale del Mondiale 1970 in Messico, una prodezza che appartiene alla storia del calcio e all’immaginario collettivo.

Durante la serata è stato dato spazio anche all’Associazione “Fonte di Vita ODV” che si occupa di realizzare pozzi d’acqua potabile nei posti più remoti dell’Etiopia.

