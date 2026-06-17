Festival delle identità: Biella abbraccia la Sardegna

Dal 18 al 21 giugno, piazza Vittorio Veneto si trasformerà in una piccola Sardegna nel cuore del Piemonte. Torna infatti “Su Coro de Sardigna – Festa Sarda”, appuntamento centrale del Festival delle Identità – Paesaggi sonori tra Piemonte e Sardegna, una manifestazione che celebra l’incontro tra due terre geograficamente lontane ma unite da profondi legami storici, culturali e umani.

Per quattro giorni la città ospiterà spettacoli, incontri, musica, tradizioni popolari, gastronomia e momenti di riflessione, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di immergersi nell’anima autentica dell’isola. Un viaggio tra memoria e contemporaneità che racconta oltre mezzo secolo di presenza sarda nel Biellese, una comunità che ha saputo conservare le proprie radici contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

Festival delle identità, l’anima della Sardegna in piazza

Protagonista della manifestazione sarà la Sardegna delle tradizioni, dei costumi, della musica e della danza. Direttamente dall’isola arriverà il Gruppo Coreutico Arcidanese, prestigiosa formazione del Medio Campidano impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale sardo.

Le sue esibizioni porteranno in piazza Vittorio Veneto il fascino dei balli tradizionali, la ricchezza dei costumi popolari, gli antichi rituali comunitari e la bellezza di una cultura che continua a tramandarsi attraverso le generazioni. Ricami preziosi, tessuti lavorati a mano, colori intensi dominati dal rosso e danze corali accompagneranno il pubblico in un suggestivo percorso attraverso la storia e l’identità della Sardegna.

Il programma dei quattro giorni di festa

Giovedì 18 giugno

Apertura del Festival

Incontri culturali, testimonianze e racconti dedicati alla Sardegna, alle migrazioni, alla memoria e al valore delle identità.

Venerdì 19 giugno

Paesaggi sonori dell’Isola

Musica, immagini e narrazioni dedicate alla Sardegna, con particolare attenzione alla tradizione musicale e alla chitarra sarda.

Sabato 20 giugno

Biella città della musica

Bande musicali nelle piazze cittadine, esibizioni itineranti e grande concerto finale in Piazza Vittorio Veneto. In serata, spazio alla Sardegna con danze tradizionali, musica popolare.

Domenica 21 giugno

Memoria, spiritualità e identità

Dalla Missa Majore al corteo verso l’area monumentale di Nuraghe Chervu, fino all’infiorata commemorativa e ai riti della memoria che ricordano il contributo dei Sardi alla storia nazionale.

I sapori della Sardegna protagonisti della manifestazione

Per tutta la durata della manifestazione sarà attiva un’area gastronomica dedicata alle eccellenze dell’isola.

I visitatori potranno gustare:

Porceddu arrosto

Culurgiones

Malloreddus

Fregula

Specialità di mare

Dolci tradizionali

Formaggi tipici

Vini e distillati sardi

Mirto, grappe e amari

Tra le aziende presenti:

Silvio Carta – Zeddiani

Vini, liquori, distillati, mirto, grappe e amari della tradizione sarda.

Panificio Sanna – Ozieri

La celebre spianata e i prodotti della panificazione tradizionale.

Tallaroga Formaggi – Villamassargia

Formaggi artigianali che raccontano la cultura pastorale dell’Isola.

Una festa che unisce due terre

““Su Coro de Sardigna – Festa Sarda” rappresenta molto più di una manifestazione enogastronomica – spiegano dal circolo culturale Su Nuraghe -. È l’espressione di un dialogo continuo tra Sardegna e Piemonte, tra comunità di origine e territorio di accoglienza, tra memoria e futuro. Per quattro giorni Biella diventerà il luogo dove culture diverse si incontrano, si riconoscono e si arricchiscono reciprocamente, trasformando la diversità in una risorsa condivisa”.

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