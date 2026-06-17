“Festival dei Giovani, per una notte Biella è sembrata Milano”

Sabato 13 giugno Città Studi Biella si è trasformata in un unico grande organismo fatto di gioventù, movimento ed energia. Dalle 16 alle 2, CONIFER 2026 — festival giovanile multidisciplinare giunto alla seconda edizione — ha portato circa 2.500 passaggi dentro il campus biellese, tra sport, musica e socialità. Una partecipazione che fa di questa edizione un vero e proprio successo.

Festival dei giovani, dieci ore di sport e festa

Il pomeriggio è stato dedicato allo sport nei campi di basket, calcetto e volley del campus, con il CONIFER Sport Tournament: oltre 20 squadre si sono sfidate tra Street Basket 3v3, Calcetto 5v5 e Volley misto 6v6, in un’unica grande arena urbana aperta a tutta la città.

Al calare della sera Città Studi ha acceso il CONIFER Music Stage. A infiammare il palco i Curly Brothers, nomi ormai affermati del panorama milanese e freschi dalle aperture di Ibiza, che hanno portato a Biella un’energia da club internazionale, trascinando la folla fino a notte fonda.

Perché è esattamente questo il senso del payoff “Born to Burn (&) Return”: non distruzione, ma trasformazione. Un’energia che brucia per lasciare un segno e, soprattutto, per tornare.

Gli organizzatori: “Per una notte Biella è sembrata Milano. Anche qui si possono vivere eventi della stessa qualità delle grandi città”

“Per una notte Biella è sembrata Milano. E non è un caso: vogliamo dimostrare che anche qui i ragazzi possono vivere eventi della stessa qualità delle grandi città, senza doversene andare per trovarli. Curiamo ogni dettaglio, – dicono gli organizzatori di CONIFER- dall’estetica all’organizzazione, e portiamo sul territorio sponsor e partner di alto calibro: sono loro i primi a credere che i giovani biellesi meritino tutto questo. CONIFER è un progetto che parte da loro e torna a loro — perché una città che offre spazi ai propri ragazzi è una città che decide di non perderli”.

In questo scenario, Città Studi Biella si è confermata un partner strategico, non solo per l’autorizzazione dell’evento e la concessione degli spazi, ma come vero e proprio incubatore dell’iniziativa.

Distefano (Città Studi): “Non vogliamo che il campus sia percepito solo come luogo di studio”

“Ospitare questa seconda edizione ha confermato, in modo inequivocabile, come il campus di Città Studi sia il luogo per eccellenza sul territorio in cui poter accogliere, progettare e organizzare eventi di questo calibro e con questa complessità logistica. – sottolinea il Giuseppe Distefano , Direttore Generale di Città Studi-. La giornata dello scorso sabato incarna perfettamente la nostra visione futura: Città Studi è un patrimonio di tutti, ma appartiene soprattutto ai giovani. Non vogliamo che il campus sia percepito esclusivamente come un luogo di studio e rigorosa formazione accademica, ma come un ecosistema vivo e pulsante. È uno spazio polifunzionale che deve coniugare la crescita formativa con la dimensione ludica, il divertimento sano, l’aggregazione e lo sport. Con questo successo si è dimostrato come la cultura e il futuro dei ragazzi passano anche attraverso la socialità e l’energia di un grande festival. Un ringraziamento va, oltre agli enti promotori e finanziatori, anche a CONIFER per l’ottima macchina organizzativa che ha saputo mettere in campo”.

Appuntamento che si ripeterà

L’appuntamento è già fissato: CONIFER tornerà. CONIFER 2026 è organizzato dall’Associazione Biella Giovani Futuro APS, ente promotore per la natura no profit dell’evento, con accesso diretto alla community degli studenti biellesi, in collaborazione con Cattelan Culture S.r.l., agenzia di comunicazione che organizza eventi in tutta Italia, tra le prime a portare eventi non profit sul territorio biellese.

L’evento rientra nel Festival dei Giovani: iniziativa del Comune di Biella nello specifico dall’Assessorato agli eventi e manifestazioni, politiche giovanili, sostenuta da Provincia, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, Unione Industriale Biellese e Fondazione Biellezza.

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