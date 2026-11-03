È biellese la “mamma” del gatto campione del mondo

Da Valle San Nicolao al titolo di campione del mondo di bellezza felina. È la storia di Laura Carta Fornon, originaria del piccolo paese biellese e oggi residente a San Marino, che è tornata dall’Olanda con un riconoscimento prestigioso per il suo allevamento, il “Boschetto dei pelosi”, e per uno dei suoi gatti: il Maine Coon Jstckgj Ning, per maggiore comodità chiamato anche Don Don.

La premiazione è avvenuta ad Amsterdam, nell’ambito del Fife World Show, una delle manifestazioni più importanti del panorama felino internazionale. Qui si sono ritrovati circa 1.500 gatti provenienti da ogni parte del globo, pronti a contendersi il titolo di «Best in Show», una sorta di campionato mondiale dedicato ai felini di razza.

Il gatto Jstckgj Ning è il Maine Coon campione del mondo

Jstckgj Ning ha superato le diverse selezioni, conquistando il gradino più alto del podio. A fare la differenza sono stati il portamento, il comportamento e la corrispondenza allo standard morfologico previsto per la razza.

Il Maine Coon è noto per la sua corporatura imponente, il pelo folto e l’aspetto elegante. Caratteristiche che richiedono un’attenta selezione, oltre a un lavoro costante per garantire il benessere degli animali.

Il legame con il Biellese non si spezza

Laura oggi vive a San Marino, dove porta avanti la sua attività con l’allevamento «Il Boschetto dei Pelosi», ma le origini biellesi restano parte della sua storia. La distanza non ha cancellato il legame con Valle San Nicolao, il paese da cui è partita.

Dopo il successo internazionale, la proprietaria ha voluto ringraziare in modo particolare i giudici che hanno saputo riconoscere il valore del suo campione e tutte le persone che l’hanno sostenuta in questa esperienza.

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