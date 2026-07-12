Cittadini di tutte le età alla Camminata per la Salute organizzata dal Lions

Anziani, bambini e famiglie hanno partecipato alla “Camminata per la Salute” che si è tenuta a Gifflenga, appuntamento conclusivo della rassegna di eventi “Innovazione in Sanità per la Salute. I cittadini incontrano i Professionisti dell’ASL BI”, ideata e promossa dal Lions Club Biella Bugella Civitas in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale di Biella e con il Comune di Gifflenga.

Camminata per la Salute, appuntamento per circa 80 persone di tutte le età

Alla camminata, guidata dalla dottoressa Milena Vettorello, Referente Promozione della salute ASLBI, hanno partecipato circa 80 persone di tutte le età, che hanno potuto scegliere tra due percorsi interamente pianeggianti e accessibili, rispettivamente di 1 km e 5,5 km, a seconda del proprio livello di allenamento.

La “Camminata per la Salute” è stata l’occasione per passare una mattinata in compagnia scoprendo il piacere di fare attività fisica leggera stando all’aria aperta.

L’evento si inserisce pienamente nelle strategie del Piano Locale della Prevenzione, orientate a creare contesti favorevoli alla salute e a rendere le scelte salutari le più facili e accessibili a tutti, intervenendo in modo efficace nella prevenzione delle malattie croniche, migliorando la qualità della vita e contribuendo al benessere psicofisico della popolazione.

Fare attività fisica, mantenere un’alimentazione equilibrata, evitare il fumo, limitare il consumo di alcol, partecipare agli screening e alle vaccinazioni raccomandate, curare le relazioni sociali e il proprio benessere complessivo rappresentano infatti alcuni dei principali comportamenti in grado di ridurre il rischio di malattie croniche e favorire una migliore qualità della vita.

La mattinata ha inoltre rappresentato un’importante occasione di socializzazione e condivisione, confermando come la salute non sia soltanto assenza di malattia, ma anche benessere fisico, psicologico e relazionale.

La “Camminata per la Salute” ha rappresentato un esempio concreto di come la promozione dei corretti stili di vita possa tradursi in iniziative semplici, accessibili e partecipate. Il movimento, insieme ad una sana alimentazione, alla prevenzione, alle vaccinazioni e alla cura delle relazioni sociali, costituisce infatti uno dei principali strumenti per mantenere e migliorare lo stato di salute della popolazione.

“Come Presidente del Lions Club Bugella Civitas sono soddisfatta di quanto siamo riusciti a fare con questo ciclo di incontri pensato per far conoscere la sanità biellese: c’è stata partecipazione attenta e coinvolta da parte dei cittadini biellesi sia agli incontri ospitati dal Circolo Sociale biellese che alla camminata. L’evento conclusivo si è rivelato fin da subito un’ottima occasione per stare insieme prendendosi cura della propria salute con lo sguardo rivolto anche alla comunità, in quanto le offerte donate da chi ha partecipato al pranzo previsto al termine della camminata sono state devolute a favore di ANFASS biellese e altri Service Lions Club Biella Bugella Civitas – ha commentato Fausta Bolengo, Presidente Lions Club Biella Bugella Civitas – Ringrazio il Comune e la Pro Loco di Gifflenga e i professionisti dell’ASL di Biella che si sono messi a disposizione per la buona riuscita di questi incontri come opportunità per avvicinare i cittadini alla sanità biellese”.

“Grazie al Lions Club Biella Bugella Civitas e al Comune di Gifflenga per aver sostenuto e promosso questa iniziativa, dimostrando concreta attenzione ai temi dell’attività fisica e della salute. La camminata è stata un’importante occasione di incontro con la comunità, di sensibilizzazione e di advocacy per diffondere la cultura del movimento e dei sani stili di vita – ha commentato la dottoressa Milena Vettorello – L’iniziativa ha inoltre evidenziato il valore della rete dei Gruppi di Cammino attivi sul territorio biellese e l’importante ruolo svolto dai loro conduttori nel promuovere salute, socialità e partecipazione. Un contributo reso concreto anche dalla presenza di Stefania Busso e Micaela Orso, conduttrici dei Gruppi di Cammino di Buronzo e Benna, che hanno accompagnato i partecipanti durante la camminata, rappresentando l’impegno di tutti i conduttori che collaborano con l’ASL BI per mantenere attive queste opportunità di benessere nelle comunità locali”.

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