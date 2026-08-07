Borse di studio per l’Accademia Unidee, candidature aperte fino al 6 settembre

L’Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella amplia le opportunità di accesso ai propri percorsi formativi con l’apertura di due nuovi bandi per l’anno accademico 2026/2027. In palio ci sono complessivamente sei borse di studio triennali, tre destinate al Corso in Arte Contemporanea e tre al Corso in Moda Sostenibile.

Per ciascun percorso è prevista una borsa di studio a copertura totale della retta e altre due agevolazioni pari al 50%. Le candidature resteranno aperte fino alle ore 16 di domenica 6 settembre 2026.

Sei borse di studio per favorire l’accesso alla formazione

I due bandi sono rivolti ai cittadini in possesso di un diploma di Scuola Media Superiore, o agli studenti che conseguiranno il titolo, residenti in Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia.

L’iniziativa punta a sostenere studenti interessati a intraprendere un percorso accademico nei settori dell’arte e della moda, riducendo il peso economico delle rette e rendendo più accessibile una formazione specialistica.

Le borse avranno durata triennale e il loro valore sarà calcolato sulla retta corrispondente alla fascia Isee del candidato o della candidata. Questo significa che il beneficio accompagnerà gli studenti per l’intera durata del corso, secondo le condizioni previste dai bandi.

Il Corso in Arte Contemporanea

Il Corso Triennale in Arte Contemporanea è pensato per formare artisti, ricercatori e professionisti in grado di comprendere e interpretare la complessità della società contemporanea attraverso la pratica artistica.

Il percorso unisce ricerca, sperimentazione e produzione, accompagnando ogni studente nella costruzione di un proprio linguaggio espressivo. L’obiettivo non è soltanto trasmettere competenze tecniche, ma favorire lo sviluppo di una visione critica, personale e consapevole.

All’interno del campus, gli studenti hanno la possibilità di confrontarsi quotidianamente con artisti, docenti, curatori e professionisti. L’ambiente internazionale e interdisciplinare dell’Accademia consente di lavorare su progetti in cui linguaggi, metodi e discipline differenti entrano in relazione.

La selezione per le borse di studio del corso sarà affidata a una commissione scelta e presieduta dal course leader Michele Cerruti But.

Moda Sostenibile, un percorso tra creatività e responsabilità

Tre borse di studio sono riservate anche al Corso Triennale in Moda Sostenibile, progettato per formare designer e professionisti capaci di ripensare il sistema della moda attraverso creatività, innovazione e responsabilità.

Il programma integra progettazione, cultura della moda, innovazione tessile e sostenibilità, preparando gli studenti ad affrontare le trasformazioni ambientali, economiche e sociali che stanno modificando profondamente il settore.

La sostenibilità non viene affrontata come una materia isolata, ma come un principio trasversale che attraversa l’intero percorso didattico: dal design alla modellistica, dalla comunicazione alla conoscenza dei materiali, fino al management e allo sviluppo del prodotto.

L’Accademia Unidee si presenta come una delle prime istituzioni europee ad aver costruito un corso nel quale la sostenibilità rappresenta la base comune di tutte le discipline.

Il legame con il distretto tessile biellese

Uno degli elementi distintivi del Corso in Moda Sostenibile è il legame con il territorio. La sede di Biella consente infatti agli studenti di formarsi nel cuore di uno dei più importanti distretti tessili italiani ed europei.

Il dialogo tra arte, moda, innovazione e produzione rende il percorso strettamente connesso alla realtà industriale e professionale. Gli studenti possono così confrontarsi con un contesto in cui tradizione manifatturiera, ricerca sui materiali e nuove esigenze ambientali convivono e si trasformano.

La commissione incaricata di assegnare le borse per questo corso sarà scelta e presieduta dalla course leader Maria Canella.

Come presentare la candidatura

I bandi completi sono consultabili nella sezione dedicata alle agevolazioni e alle borse di studio del sito dell’Accademia Unidee.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 16 del 6 settembre 2026. Gli aspiranti studenti sono quindi invitati a verificare con attenzione i requisiti richiesti, la documentazione necessaria e le modalità di partecipazione indicate nei singoli bandi.

Con l’apertura di queste sei nuove opportunità, l’Accademia rafforza il proprio impegno nel sostenere giovani interessati a costruire un futuro professionale nei settori dell’arte contemporanea e della moda responsabile.

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