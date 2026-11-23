L’arte diventa uno strumento per sensibilizzare, coinvolgere le nuove generazioni e lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne. È con questo obiettivo che l’Accademia di Arti Contemporanee Unidee di Biella parteciperà per la prima volta alla Staffetta WINGS sul Lago Maggiore, in programma mercoledì 25 novembre 2026, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Giunta alla sua settima edizione, la manifestazione è organizzata da Courage Foundation e Associazione Luce e coinvolgerà istituzioni, associazioni, scuole e cittadini in un percorso articolato in sette tappe sulle due sponde del Lago Maggiore. La partenza è prevista alle 9 dal porticciolo di Stresa, mentre l’arrivo sarà a Castelletto Ticino alle 15.

La novità di quest’anno sarà proprio il contributo creativo degli studenti e delle studentesse dell’Accademia biellese, chiamati a tradurre in progetti artistici i valori della giornata.

Due progetti degli studenti Unidee diventano un’opera collettiva

Per preparare la partecipazione alla Staffetta WINGS, gli studenti dell’Accademia Unidee sono stati coinvolti nella progettazione di oggetti capaci di rappresentare i temi della libertà, del rispetto e del contrasto alla violenza sulle donne.

Tra le diverse proposte presentate, sono stati selezionati due progetti che confluiranno in un’unica opera artistica. Il risultato sarà un quadro composto da una cornice in legno e da una rete di fili intrecciati a formare una trama quadrata, sulla quale verranno annodati messaggi contro la violenza sulle donne.

A completare la composizione ci sarà una farfalla bianca, collocata sulla cornice e scelta come simbolo di libertà e rinascita.

Non si tratta soltanto di un oggetto artistico, ma di un lavoro collettivo che vuole dare forma a un messaggio condiviso. L’opera sarà infatti realizzata in diverse copie, che verranno donate alle scuole dei Comuni coinvolti nella manifestazione, affinché il messaggio possa continuare a essere trasmesso anche dopo la conclusione della staffetta.

Alberto Bonisoli: «L’arte può essere agente di cambiamento»

Il valore educativo e sociale dell’iniziativa è stato sottolineato da Alberto Bonisoli, direttore dell’Accademia di Arti Contemporanee Unidee, che ha evidenziato l’importanza di rendere i giovani protagonisti attivi di un progetto dedicato a un tema così delicato.

«Siamo felici e orgogliosi che la nostra Accademia possa contribuire a questa iniziativa. Rendere le ragazze e i ragazzi protagonisti di un progetto, chiamandoli a confrontarsi e a esprimersi su un tema così importante, significa offrire loro un’occasione concreta per sviluppare consapevolezza e dimostrare come l’arte possa essere agente di cambiamento», commenta Bonisoli.

Il direttore evidenzia inoltre come l’arte, pur non potendo risolvere da sola un problema complesso come quello della violenza sulle donne, possa offrire un contributo importante. Il progetto realizzato per la Staffetta WINGS rappresenta proprio questo: un lavoro condiviso, nato dalla creatività degli studenti e trasformato in un messaggio collettivo contro ogni forma di violenza.

Anche gli studenti bulgari a bordo della Staffetta WINGS

Il coinvolgimento delle nuove generazioni sarà uno degli elementi centrali della settima edizione. A bordo della barca saranno presenti una classe della Scuola Alberghiera di Stresa e due gruppi di studenti provenienti da altrettante scuole bulgare dei Comuni di Debren e Chepelare, attualmente in Italia nell’ambito di un progetto Erasmus.

Una partecipazione internazionale che rafforza il carattere inclusivo della manifestazione e la sua capacità di creare occasioni di confronto tra giovani provenienti da contesti geografici e culturali differenti.

L’obiettivo è fare della Staffetta WINGS non soltanto un momento simbolico di sensibilizzazione, ma anche un’esperienza concreta di condivisione e partecipazione, nella quale le nuove generazioni possano esprimere il proprio punto di vista e contribuire alla diffusione di una cultura del rispetto.

Lucia Veleva: «Non bisogna restare in silenzio»

La crescita della manifestazione è testimoniata anche dall’interesse sempre maggiore delle amministrazioni locali. A raccontarlo è Lucia Veleva, responsabile dell’Associazione Luce e organizzatrice dell’evento, che sottolinea come già a partire da settembre diversi Comuni abbiano contattato gli organizzatori per ricevere informazioni sulla staffetta.

«Siamo particolarmente contenti di vedere quanto la Staffetta WINGS sia diventata un appuntamento sentito dai territori. È un segnale importante, che testimonia la crescente attenzione e la volontà delle comunità locali di essere parte attiva di questo percorso», spiega Veleva.

Tra le novità dell’edizione 2026 ci sarà anche un gesto simbolico che accompagnerà ogni tappa: il suono delle campanelle durante la discesa dalla barca.

Un richiamo a non rimanere in silenzio di fronte alla violenza, ma a parlare, ascoltare e prendere posizione. Un messaggio semplice e diretto che gli organizzatori vogliono portare lungo tutto il percorso sul Lago Maggiore.

Veleva ha inoltre espresso soddisfazione per il coinvolgimento degli studenti dell’Accademia Unidee, il cui lavoro artistico contribuirà a trasformare la sensibilizzazione in un segno concreto e destinato a durare nel tempo.

Il programma del 25 novembre: sette tappe da Stresa a Castelletto Ticino

La settima edizione della Staffetta WINGS partirà mercoledì 25 novembre alle ore 9 dal porticciolo di Stresa e si concluderà alle 15 a Castelletto Ticino, dopo sette tappe lungo le due sponde del Lago Maggiore.

Come nelle precedenti edizioni, ogni fermata sarà accompagnata dai saluti delle istituzioni, dagli interventi degli studenti e da momenti artistici e musicali.

La partecipazione dell’Accademia Unidee di Biella aggiunge così una nuova dimensione alla manifestazione: quella dell’arte come linguaggio capace di coinvolgere, far riflettere e lasciare un segno nelle comunità. Perché contrastare la violenza sulle donne significa anche costruire, attraverso l’educazione e la partecipazione, una cultura in cui nessuno sia disposto a restare in silenzio.

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