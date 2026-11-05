Quali opportunità offre oggi una formazione nel mondo dell’arte e della moda? E come trasformare una passione creativa in un percorso professionale? Sono alcune delle domande a cui sarà possibile trovare risposta in occasione dell’Open Day dell’Accademia di Belle Arti Unidee di Biella, in programma sabato 28 novembre 2026.

Dalle 10 alle 16, gli spazi dell’Accademia, in via Serralunga, saranno aperti a studenti, famiglie e a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino l’offerta formativa dell’istituto, approfondire i programmi didattici e confrontarsi direttamente con chi vive quotidianamente la realtà accademica.

Non soltanto una presentazione dei corsi, dunque, ma un’occasione per entrare nell’ambiente in cui nascono progetti, idee e sperimentazioni, comprendendo concretamente le possibilità offerte dai percorsi di studio.

Due corsi triennali tra ricerca artistica e innovazione sostenibile

L’offerta formativa dell’Accademia di Belle Arti Unidee si sviluppa attorno a due percorsi triennali: Arte Contemporanea e Moda Sostenibile. Due ambiti differenti, ma accomunati da una visione della creatività come strumento di interpretazione del presente e di progettazione del futuro.

Da una parte, la ricerca artistica e la sperimentazione dei linguaggi contemporanei; dall’altra, la necessità di ripensare il sistema della moda attraverso nuovi modelli produttivi, attenzione ai materiali e responsabilità ambientale.

Due proposte che dialogano anche con il contesto territoriale biellese, caratterizzato da una consolidata tradizione tessile e da una crescente attenzione verso le trasformazioni culturali, produttive e sociali.

Arte Contemporanea: sviluppare un linguaggio personale attraverso la sperimentazione

Il Corso Triennale in Arte Contemporanea è pensato per formare artisti, ricercatori e professionisti capaci di confrontarsi con la complessità del mondo attuale, utilizzando la pratica artistica come strumento di lettura, interpretazione e trasformazione della realtà.

Il percorso didattico mette al centro tre dimensioni fondamentali: ricerca, sperimentazione e produzione artistica. L’obiettivo è accompagnare ogni studente nella costruzione di un proprio linguaggio espressivo, sviluppando capacità progettuali e una visione personale.

Un aspetto centrale della formazione è il confronto diretto con il mondo professionale. Durante il triennio, infatti, gli studenti hanno l’opportunità di lavorare a stretto contatto con artisti, docenti, curatori e professionisti del settore, entrando in relazione con esperienze e competenze differenti.

L’ambiente internazionale e interdisciplinare dell’Accademia favorisce così lo scambio di idee, la ricerca condivisa e la sperimentazione di nuove modalità espressive, offrendo agli studenti strumenti per orientarsi in un panorama artistico in continua evoluzione.

Moda Sostenibile: ripensare il fashion system partendo dalla responsabilità

Il secondo percorso formativo proposto da Unidee è il Corso Triennale in Moda Sostenibile, dedicato a chi desidera avvicinarsi al mondo del fashion design con una prospettiva innovativa e consapevole.

Il settore della moda sta attraversando una trasformazione profonda, chiamato a confrontarsi con questioni ambientali, sociali ed economiche sempre più urgenti. In questo scenario, la sostenibilità non può essere considerata un semplice elemento aggiuntivo, ma deve diventare parte integrante del processo creativo e produttivo.

È proprio su questa visione che si fonda il corso di Unidee, che integra progettazione, cultura della moda, innovazione tessile e sostenibilità. Un approccio che coinvolge tutte le principali discipline: dal design alla modellistica, dalla comunicazione alla ricerca sui materiali, fino al management e alla progettazione del prodotto.

L’obiettivo è formare designer e professionisti capaci non soltanto di interpretare le tendenze, ma anche di contribuire attivamente all’evoluzione del sistema moda.

Un elemento distintivo del percorso è l’attenzione alla sostenibilità in ogni fase della formazione, una caratteristica che colloca il corso tra le prime esperienze di questo tipo in Europa.

Il legame con il distretto tessile biellese

La scelta di sviluppare un percorso dedicato alla moda sostenibile a Biella assume un significato particolare. Il territorio rappresenta infatti uno dei principali riferimenti italiani per la tradizione tessile e manifatturiera, con un patrimonio di competenze, conoscenze e professionalità che costituisce un contesto privilegiato per chi vuole studiare e progettare il futuro della moda.

Il dialogo tra arte, moda e territorio rappresenta quindi uno degli elementi caratterizzanti dell’esperienza formativa di Unidee.

La possibilità di confrontarsi con una realtà produttiva fortemente legata alla cultura dei materiali e alla qualità manifatturiera contribuisce a rendere il percorso particolarmente connesso alle trasformazioni concrete del settore.

Una prospettiva che permette di guardare alla sostenibilità non soltanto come principio teorico, ma come criterio progettuale da applicare alle diverse fasi della filiera.

Appuntamento sabato 28 novembre a Biella

L’Open Day sarà l’occasione per conoscere direttamente la proposta didattica dell’Accademia di Belle Arti Unidee e raccogliere informazioni utili per chi sta valutando il proprio futuro percorso di studi.

Durante la giornata sarà possibile visitare gli spazi della struttura, approfondire i contenuti dei due corsi triennali e incontrare docenti e studenti, per conoscere più da vicino l’approccio didattico e le esperienze formative offerte dall’Accademia.

Un’opportunità rivolta in particolare a chi è interessato a intraprendere un percorso professionale nell’ambito delle arti visive, della progettazione creativa e della moda, ma anche a chi desidera semplicemente esplorare nuove possibilità formative.

L’appuntamento è per sabato 28 novembre 2026, dalle 10 alle 16, presso la sede dell’Accademia di Belle Arti Unidee, in via Serralunga a Biella.

Per informazioni e per segnalare la propria partecipazione è possibile scrivere all’indirizzo email orientamento@accademiaunidee.it.

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