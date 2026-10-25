Violento scontro tra Bmw e Sandero, ma nessun ferito

Incidente stradale nel pomeriggio di giovedì al confine tra Biella e Pralungo, all’altezza dell’incrocio per Tollegno.

Scontro tra Bmw e Sandero

Lo scontro è avvenuto intorno alle 16 e ha coinvolto due automobili, una Bmw X1 e una Dacia Sandero. Alla guida della Bmw c’era un uomo di ottant’anni residente a Biella, mentre la Dacia Sandero era condotta da un uomo di 73 anni residente a Vigliano.

Nessuno dei due automobilisti è rimasto ferito seriamente

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Andorno Micca, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito in modo grave.

Per rimuovere i veicoli incidentati è stato necessario l’intervento dei carri attrezzi.

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