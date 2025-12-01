Uomo trovato senza vita in casa. Una vera e propria tragedia quella che si è consumata nella serata di ieri, domenica 30 novembre, a Vigliano Biellese.

Uomo trovato senza vita in casa

La vittima è Gesualdo Cianco, 72 anni. A lanciare l’allarme sono stati con tutta probabilità alcuni vicini e i familiari che non avevano più sue notizie e pertanto hanno contattato le forze dell’ordine.

Sul posto erano presenti il personale medico del 118 e i carabinieri, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Morte avvenuta per cause naturali.

Domani il funerale

La salma è stata già affidata ai familiari per l’ultimo saluto.

Il Santo Rosario sarà recitato nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, a Vigliano. La stessa chiesa ospiterà poi la cerimonia funebre domani pomeriggio, alle 14.30.

