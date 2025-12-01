Seguici su

BiellaCronaca

Uomo trovato senza vita in casa

Tragedia a Vigliano Biellese: la vittima è Gesualdo Cianco, 72 anni

Pubblicato

16 ore fa

il

uomo trovato senza vita

Uomo trovato senza vita in casa. Una vera e propria tragedia quella che si è consumata nella serata di ieri, domenica 30 novembre, a Vigliano Biellese.

Uomo trovato senza vita in casa

La vittima è Gesualdo Cianco, 72 anni. A lanciare l’allarme sono stati con tutta probabilità alcuni vicini e i familiari che non avevano più sue notizie e pertanto hanno contattato le forze dell’ordine.

Sul posto erano presenti il personale medico del 118 e i carabinieri, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Morte avvenuta per cause naturali.

Domani il funerale

La salma è stata già affidata ai familiari per l’ultimo saluto.

Il Santo Rosario sarà recitato nel tardo pomeriggio di oggi, alle 18.30, nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, a Vigliano. La stessa chiesa ospiterà poi la cerimonia funebre domani pomeriggio, alle 14.30.
LEGGI ANCHE: Tragedia a Chiavazza

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.