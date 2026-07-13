CronacaValle Cervo
Uomo in difficoltà soccorso e portato in ospedale
Sul posto carabinieri e 118
Uomo in difficoltà soccorso e portato in ospedale.
Uomo soccorso e portato in ospedale
Nel pomeriggio di sabato si è reso necessario un intervento a Ronco Biellese per assistere un uomo che si trovava in difficoltà.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, che ha prestato le prime cure. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Basso Biellese1 giorno fa
È il biellese Christian Andorno la vittima dell’incidente di Borgo d’Ale
Attualità2 giorni fa
Caldo, verso il disastro: “Rivoluzione verde o in pochi decenni Biella sarà invivibile”
Attualità2 giorni fa
Ponte sul Cervo e via Cavour chiusi insieme: il caos raddoppia
Circondario2 giorni fa