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CronacaValle Cervo

Uomo in difficoltà soccorso e portato in ospedale

Sul posto carabinieri e 118

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12 secondi fa

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Uomo in difficoltà soccorso e portato in ospedale
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Uomo in difficoltà soccorso e portato in ospedale.

Uomo soccorso e portato in ospedale

Nel pomeriggio di sabato si è reso necessario un intervento  a Ronco Biellese per assistere un uomo che si trovava in difficoltà.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, che ha prestato le prime cure. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Immagine di repertorio

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