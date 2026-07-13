Uomo in difficoltà soccorso e portato in ospedale.

Uomo soccorso e portato in ospedale

Nel pomeriggio di sabato si è reso necessario un intervento a Ronco Biellese per assistere un uomo che si trovava in difficoltà.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, che ha prestato le prime cure. Dopo essere stato stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure necessarie.

Immagine di repertorio

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