CronacaFuori provincia
Un velivolo precipita in fase di decollo: ferito un 70enne
L’uomo è grave. Ha riportato ustioni di secondo e terzo grado
Incidente oggi pomeriggio a Vespolate. Un uomo di 70 anni è rimasto ferito per un incidente avvenuto al campo volo.
Secondo le prime informazioni il velivolo è precipitato durante la fase di decollo.
L’uomo, unoco a bordo, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado ed è stato soccorso. Portato in ospedale in codice rosso. Sul posto è intervenuta l’ambulanza. Il ferito è stato quindi trasportato con elisoccorso al Cto di Torino.
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