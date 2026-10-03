Un velivolo precipita in fase di decollo: ferito un 70enne

Incidente oggi pomeriggio a Vespolate. Un uomo di 70 anni è rimasto ferito per un incidente avvenuto al campo volo.

Secondo le prime informazioni il velivolo è precipitato durante la fase di decollo.

L’uomo, unoco a bordo, ha riportato ustioni di secondo e terzo grado ed è stato soccorso. Portato in ospedale in codice rosso. Sul posto è intervenuta l’ambulanza. Il ferito è stato quindi trasportato con elisoccorso al Cto di Torino.

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