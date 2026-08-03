Basso BielleseCronaca
Turisti disturbano due ragazze, arriva il padre e li invita ad andarsene
Un giovane tedesco ha chiamato il 112 dopo essere stato invitato ad allontanarsi dal padre di due ragazze che poco prima erano state disturbate dal suo gruppo
Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, a Viverone, dove i carabinieri sono intervenuti in seguito a un diverbio avvenuto durante una grigliata.
La richiesta di aiuto è arrivata da un giovane cittadino tedesco, che ha contattato la centrale operativa. Per comprendere con precisione quanto stava accadendo è stato necessario il supporto di un interprete. Il giovane ha riferito che lui e i suoi amici, mentre facevano una grigliata, erano stati raggiunti da altre persone che li avevano invitati ad allontanarsi.
Una volta sul posto, i militari hanno ricostruito l’accaduto. Secondo quanto emerso, uno dei ragazzi avrebbe poco prima disturbato due ragazze che stavano transitando a piedi nella zona.
A quel punto il padre delle due giovani, residente in paese, avrebbe raggiunto il gruppo invitandolo ad allontanarsi. Il confronto si sarebbe comunque mantenuto su toni contenuti e non sarebbe degenerato in una vera e propria lite. I carabinieri hanno comunque riportato definitivamente la calma tra le parti.
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