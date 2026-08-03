Turisti disturbano due ragazze, arriva il padre e li invita ad andarsene

Momenti di apprensione nel pomeriggio di ieri, domenica 2 agosto, a Viverone, dove i carabinieri sono intervenuti in seguito a un diverbio avvenuto durante una grigliata.

La richiesta di aiuto è arrivata da un giovane cittadino tedesco, che ha contattato la centrale operativa. Per comprendere con precisione quanto stava accadendo è stato necessario il supporto di un interprete. Il giovane ha riferito che lui e i suoi amici, mentre facevano una grigliata, erano stati raggiunti da altre persone che li avevano invitati ad allontanarsi.

Una volta sul posto, i militari hanno ricostruito l’accaduto. Secondo quanto emerso, uno dei ragazzi avrebbe poco prima disturbato due ragazze che stavano transitando a piedi nella zona.

A quel punto il padre delle due giovani, residente in paese, avrebbe raggiunto il gruppo invitandolo ad allontanarsi. Il confronto si sarebbe comunque mantenuto su toni contenuti e non sarebbe degenerato in una vera e propria lite. I carabinieri hanno comunque riportato definitivamente la calma tra le parti.

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