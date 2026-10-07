CircondarioCronaca
Trovata persona morta in casa, tragedia a Ronco
Sul posto carabinieri e 118
Trovata persona morta in casa, tragedia a Ronco.
Trovata persona morta in casa, tragedia a Ronco
Tragedia nella mattinata di oggi, 7 ottobre, a Ronco Biellese. Una persona è stata trovata morta in casa.
Sul posto sono arrivati i Carabinieri e gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.
Dai primi accertamenti, la morte sarebbe riconducibile a cause naturali.
Immagine di repertorio
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Contenuto sponsorizzato
Cossatese2 giorni fa
Rubata la copertura dell’antica tomba dei Sella
Attualità2 giorni fa
Accoltella due persone fuori dal bar: arrestato
Biella3 giorni fa
Botte al compagno di scuola: ammoniti dal questore tre giovanissimi
Cronaca2 giorni fa
Ultraleggero precipita e prende fuoco
Meteo2 giorni fa