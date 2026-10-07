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Trovata persona morta in casa, tragedia a Ronco

Sul posto carabinieri e 118

Pubblicato

6 minuti fa

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Trovata persona morta in casa, tragedia a Ronco
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Trovata persona morta in casa, tragedia a Ronco.

Trovata persona morta in casa, tragedia a Ronco

Tragedia nella mattinata di oggi, 7 ottobre, a Ronco Biellese. Una persona è stata trovata morta in casa.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri e gli operatori del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Dai primi accertamenti, la morte sarebbe riconducibile a cause naturali.

Immagine di repertorio

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