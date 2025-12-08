Trivero senz’acqua, arrivano le autobotti. Un guasto ha mandato in tilt il sistema di rifornimento. Disagi per centinaia di famiglie.

Come riferisce Notizia Oggi, i tecnici del Cordar Valsesia contano di risolvere il problema e di avviare il ripristino del servizio di acquedotto nella mattinata di oggi, lunedì 8 dicembre. Sono ormai più di 24 ore che alcune frazioni del Triverese (soprattutto la parte media e bassa) sono senza acqua. Questo a causa di un grave guasto che ha mandato in tilt il sistema di rifornimento dell’acqua dalle vasche del Piancone agli impianti del paese.

Nel frattempo, il Cordar ha inviato tre autobotti per venire incontro ai bisogni più immediati delle famiglie (sono centinaia quelle interessate). Uno dei mezzi ha stazionato nella piazzatta di frazione Pratrivero, un altro nella piazza della chiesa e il terzo al mercato coperto di Ponzone.

Il problema si era già manifestato nei giorni precedenti, quando l’acqua arrivava a singhiozzo. Poi, nella giornata di sabato c’è stato il guasto definitivo che ha interrotto del tutto il servizio.

