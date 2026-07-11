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Tragico incidente nella notte a Borgo d’Ale: muore motociclista di 43 anni

Lo schianto è avvenuto intorno alle 2.25 lungo la strada provinciale 593. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze.

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motociclista incidente borgo d'ale
Foto d'archivio
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Grave incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato a Borgo d’Ale, al confine con il Biellese. Il bilancio è di una vittima: un motociclista di 43 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro con un’automobile.

Per approfondire:

Tragedia nella notte: motociclista muore in un incidente a Borgo d’Ale

L’incidente è avvenuto intorno alle 2.25 lungo la strada provinciale 593, che collega Biellese e Vercellese. Per cause ancora in fase di accertamento, la moto e un’auto si sono scontrate violentemente. L’impatto è stato fatale per il centauro, che è deceduto sul posto nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori.

Lievemente ferito anche un ragazzo che viaggiava sull’auto insieme ad altri due giovani

A bordo dell’automobile viaggiavano tre giovani: un ragazzo di 19 anni, trasportato in ospedale in codice verde, un giovane di 20 anni e una ragazza di 17 anni. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni disponibili, non sarebbero gravi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno inviato tre ambulanze per prestare soccorso ai coinvolti. Spetterà ora alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dello schianto e accertare cause, dinamica ed eventuali responsabilità.

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